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13:50, 8 июня 2024Мир

Россиянин освобожден израильскими военными из плена ХАМАС

ЦАХАЛ освободила гражданина России Козлова, который был в плену у ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, что освободила четверых заложников, которых удерживала в плену палестинская группировка ХАМАС.

В числе освобожденных — гражданин России 27-летний Андрей Козлов. Также освобождена 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет. ЦАХАЛ сообщил, что все они были похищены еще 7 октября, в ходе нападения ХАМАС на Израиль. Освобожденные чувствуют себя нормально и переведены для медицинского обследования в медцентр.

Уточняется, что операция в секторе Газа была проведена силами армии, ШАБАК (службы безопасности) и полиции Израиля утром 8 июня.

Как добавляет Reuters, освобожденные во время похищения находились на музыкальном фестиваля «Нова».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников, захваченных ХАМАС.

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      Антон Похиляк
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