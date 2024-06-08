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17:37, 8 июня 2024Мир

Освобожденный из плена ХАМАС россиянин попал на фото

Появились фото с гражданином России Козловым, освобожденным из плена ХАМАС

Фото: Marko Djurica / Reuters

Появились фото с гражданином России 27-летним Андреев Козловым, которого удерживала в плену палестинская группировка ХАМАС. Кадры опубликовал РБК.

Фото: Israeli Army / Reuters

На кадрах видна счастливая улыбка Козлова. Он общается с кем-то по телефону и проходит обследование у врачей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, что освободила четверых заложников, удерживаемых ХАМАС. Кроме Козлова освобождена 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет. ЦАХАЛ сообщил, что все они были похищены еще 7 октября, в ходе нападения ХАМАС на Израиль. Освобожденные чувствуют себя нормально и переведены для медицинского обследования в медцентр.

Уточняется, что операция в секторе Газа была проведена силами армии, ШАБАК (службы безопасности) и полиции Израиля утром 8 июня.

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      Екатерина Кашурникова
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