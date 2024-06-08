Патрушев рассказал о будущем цен на фрукты и ягоды

Вице-премьер Патрушев: никаких резких скачков цен на ягоды и фрукты не будет

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что резких скачков цен на ягоды и фрукты в России в ближайшем будущем не предвидится. Об этом он рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

«Цены будут скорректированы с учетом импортных поставок, резких скачков никаких не будет», — приводит информационное агентство слова вице-премьера.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в результате весенних заморозков в 21 регионе было потеряно 1,2 процента урожая. Дмитрий Патрушев 31 мая сообщил, что непогода в регионах навредила более чем одному миллиону гектаров посевов, из которых большая часть — зерновые.

