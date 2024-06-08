Посольство России пригласили на инаугурацию президента Словакии

Dennik N: российских дипломатов пригласили на инаугурацию Петера Пеллегрини

Российских дипломатов в Словакии пригласили на инаугурацию президента республики Петера Пеллегрини. Об этом сообщает портал Dennik N.

Уточняется, что торжество пройдет 15 июня. Как говорится в сообщении портала, на мероприятие приглашено и российское посольство.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал победу Пеллегрини на президентских выборах. По его словам, победу выступавшего против помощи Украине можно считать позитивным знаком.