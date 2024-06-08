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11:54, 8 июня 2024Мир

Посольство России пригласили на инаугурацию президента Словакии

Dennik N: российских дипломатов пригласили на инаугурацию Петера Пеллегрини

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Российских дипломатов в Словакии пригласили на инаугурацию президента республики Петера Пеллегрини. Об этом сообщает портал Dennik N.

Уточняется, что торжество пройдет 15 июня. Как говорится в сообщении портала, на мероприятие приглашено и российское посольство.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал победу Пеллегрини на президентских выборах. По его словам, победу выступавшего против помощи Украине можно считать позитивным знаком.

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      Марк Успенский
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