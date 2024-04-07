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16:13, 7 апреля 2024Мир

В России высказались об итогах президентских выборов в Словакии

Сенатор Джабаров назвал позитивным знаком итоги выборов президента Словакии
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Победу выступавшего против помощи Украине Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии можно назвать позитивным знаком, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об итогах голосования в стране.

Я считаю, что это позитивный знак. Это говорит о том, что Европа не послушное большинство, которое будет выполнять волю США, Франции, Великобритании

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Многие страны, в частности Словакия, — это часть бывшего Варшавского договора в составе Чехословакии, равно как и Венгрия. Там понимают, что бесконечная поддержка Украины идет во вред их двусторонним отношениям с нашей страной. Словакия выступает за развитие этих отношений, равно как и Венгрия. А победа на президентских выборах говорит, что больше будет не так легко преодолевать сопротивление словаков и венгров сторонникам "партии войны" в Европе. Я думаю, это добрый знак, и надеюсь на улучшение наших отношений», — сказал сенатор.

Он отметил, что исторически у России и Словакии всегда были хорошие отношения. По его словам, это сложилось еще с советских времен.

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Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента страны. По итогам первого тура он набрал 53,12 процента голосов, сообщили в Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий.

Новый глава государства заявил, что Братислава сохранит уровень взаимодействия с Брюсселем и Вашингтоном, но станет более независимой в принятии решений. Он также добавил, что республика остается на стороне мира, а не войны.

Пеллегрини выступает против военной поддержки Украины. Такой же позиции придерживается и премьер страны Роберт Фицо, который занял пост в конце 2023 года.

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      Варвара Кошечкина
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