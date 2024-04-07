Сенатор Джабаров назвал позитивным знаком итоги выборов президента Словакии

Победу выступавшего против помощи Украине Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии можно назвать позитивным знаком, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об итогах голосования в стране.

Я считаю, что это позитивный знак. Это говорит о том, что Европа не послушное большинство, которое будет выполнять волю США, Франции, Великобритании Владимир Джабаров российский сенатор

«Многие страны, в частности Словакия, — это часть бывшего Варшавского договора в составе Чехословакии, равно как и Венгрия. Там понимают, что бесконечная поддержка Украины идет во вред их двусторонним отношениям с нашей страной. Словакия выступает за развитие этих отношений, равно как и Венгрия. А победа на президентских выборах говорит, что больше будет не так легко преодолевать сопротивление словаков и венгров сторонникам "партии войны" в Европе. Я думаю, это добрый знак, и надеюсь на улучшение наших отношений», — сказал сенатор.

Он отметил, что исторически у России и Словакии всегда были хорошие отношения. По его словам, это сложилось еще с советских времен.

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента страны. По итогам первого тура он набрал 53,12 процента голосов, сообщили в Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий.

Новый глава государства заявил, что Братислава сохранит уровень взаимодействия с Брюсселем и Вашингтоном, но станет более независимой в принятии решений. Он также добавил, что республика остается на стороне мира, а не войны.

Пеллегрини выступает против военной поддержки Украины. Такой же позиции придерживается и премьер страны Роберт Фицо, который занял пост в конце 2023 года.

