Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:06, 8 июня 2024Мир

Президенты Франции и США поддержали передачу Киеву прибыли от российских активов

Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Киевом

Фото: Michel Euler / Reuters

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Соответствующее заявление лидеров двух стран на своем сайте опубликовал Белый Дом.

«Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и "Большой семерки" по получению чрезвычайной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в тексте документа, написанного после визита американского президента в Париж.

Кроме того, лидеры Франции и США выразили обеспокоенность по поводу поставок оружия России, особенно из Ирана и Северной Кореи, а также закупкой Россией китайских «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства», созданных на предприятиях Китая и других стран.

Ранее поддержку решения о передаче Киеву прибыли от российских активов выразил Эммануэль Макрон. Он также подчеркнул, что Париж разделяет подход Вашингтона к оказанию финансовой поддержки Киеву «так долго и с той интенсивностью, которая необходима».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Погибает сам, но спасает семь жизней». Хирург в зоне СВО после операции закрыл своим телом военных от беспилотника

      В Иране назвали способ урегулировать конфликт на Украине

      В работе Telegram произошел массовый сбой

      Украина захотела создать коалицию для информационных атак на Россию

      Бестемьянова высказалась о перераспределении медалей ОИ из-за допинга Валиевой

      Министр обороны Австрии заявила о пресечении НАТО красной линии

      В Турции указали на смену отношения Запада к Зеленскому из-за шутовских выходок

      Зеленский анонсировал новые поставки систем ПВО для Украины

      Москалькова осудила украинские удары по Херсонской области и ЛНР

      Умер глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше