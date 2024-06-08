Президенты Франции и США поддержали передачу Киеву прибыли от российских активов

Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Киевом

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Соответствующее заявление лидеров двух стран на своем сайте опубликовал Белый Дом.

«Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и "Большой семерки" по получению чрезвычайной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в тексте документа, написанного после визита американского президента в Париж.

Кроме того, лидеры Франции и США выразили обеспокоенность по поводу поставок оружия России, особенно из Ирана и Северной Кореи, а также закупкой Россией китайских «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства», созданных на предприятиях Китая и других стран.

Ранее поддержку решения о передаче Киеву прибыли от российских активов выразил Эммануэль Макрон. Он также подчеркнул, что Париж разделяет подход Вашингтона к оказанию финансовой поддержки Киеву «так долго и с той интенсивностью, которая необходима».