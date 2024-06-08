Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:09, 8 июня 2024Россия

Причину многочасовой задержки авиарейса из Казани в Турцию объяснили

Прокуратура: авиарейс Казань — Анталья задержали из-за технической неисправности

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Авиарейс из Казани в Анталью был задержан на несколько часов из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, 7 июня 2024 года произошла задержка рейса ZV 1021 сообщением "Казань" — "Анталья" (авиакомпании "Азур Эйр"). Вылет отложен с 22:40 ориентировочно до 12:00 8 июня 2024 года (время местное)», — объяснили в правоохранительных органах.

Уточняется, что на рейс в Турцию был зарегистрирован 241 человек, в том числе — три ребенка. На время задержки вылета пассажирам предоставляют все услуги в соответствии с законодательством. На месте также работает представитель Татарской транспортной прокуратуры.

4 июня стало известно, что неизвестные сообщили о заминированном самолете, летящем из Турции в Россию. Звонок поступил со скрытого номера 3 июня. Экстренные службы не обнаружили взрывное устройство на борту, нарушителей разыскивает полиция.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал пособником террористов потребовавшую его ареста организацию

      Опубликована запись дуэли российского БТР-82А и БМП Bradley ВСУ

      Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги игрока РПЛ

      Россиянин избил жену в торговом центре на глазах у ребенка и посетителей

      Определилась победительница «Ролан Гаррос»

      В Москве появятся новые центры женского здоровья

      Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада разделить Россию на части

      В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

      Причину многочасовой задержки авиарейса из Казани в Турцию объяснили

      Требования Украины по переговорам с Россией назвали фантастическими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше