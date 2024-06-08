Причину многочасовой задержки авиарейса из Казани в Турцию объяснили

Прокуратура: авиарейс Казань — Анталья задержали из-за технической неисправности

Авиарейс из Казани в Анталью был задержан на несколько часов из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, 7 июня 2024 года произошла задержка рейса ZV 1021 сообщением "Казань" — "Анталья" (авиакомпании "Азур Эйр"). Вылет отложен с 22:40 ориентировочно до 12:00 8 июня 2024 года (время местное)», — объяснили в правоохранительных органах.

Уточняется, что на рейс в Турцию был зарегистрирован 241 человек, в том числе — три ребенка. На время задержки вылета пассажирам предоставляют все услуги в соответствии с законодательством. На месте также работает представитель Татарской транспортной прокуратуры.

4 июня стало известно, что неизвестные сообщили о заминированном самолете, летящем из Турции в Россию. Звонок поступил со скрытого номера 3 июня. Экстренные службы не обнаружили взрывное устройство на борту, нарушителей разыскивает полиция.