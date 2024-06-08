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09:28, 8 июня 2024Россия

Пушилин назвал удары Киева по Луганску и Херсонской области терактами

Пушилин назвал чудовищными терактами удары ВСУ по Луганску и Херсонской области

Фото: Михаил Кириллов / Лента.ру

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, жертвами обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, стали 20 мирных жителей, пострадали еще 15. В Луганской народной республике жертвами стали четыре человека, более 50 мирных граждан получили ранения, добавил Пушилин.

Глава ДНР пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и принес соболезнования родным и близким.

В результате атаки Вооруженных сил Украины в Луганске обрушился подъезд жилого дома, расположенного в восточной части города.

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      Яна Лаушкина
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