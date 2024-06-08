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11:48, 8 июня 2024Россия

Путин встретился с сыном Кадырова

Кадыров заявил о личной встрече Путина и своего 17-летнего сына Эли

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин встретился с 17-летним сыном главы Чечни Эли Кадыровым. Об этом в Telegram сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров.

В свои 17 лет Эли Кадыров занимает пост генерального директора республиканского спортивного клуба «Ахмат». Уточняется, что Путин сам пригласил Кадырова на личную встречу. Глава государства поздравил его с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему про его дедушку, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране», — рассказал Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что троих сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий».

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      Варвара Кошечкина
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