Путин встретился с сыном Кадырова

Кадыров заявил о личной встрече Путина и своего 17-летнего сына Эли

Президент России Владимир Путин встретился с 17-летним сыном главы Чечни Эли Кадыровым. Об этом в Telegram сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров.

В свои 17 лет Эли Кадыров занимает пост генерального директора республиканского спортивного клуба «Ахмат». Уточняется, что Путин сам пригласил Кадырова на личную встречу. Глава государства поздравил его с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему про его дедушку, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране», — рассказал Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что троих сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий».