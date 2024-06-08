Пять безэкипажных катеров Украины уничтожили за сутки в Черном море

Минобороны: Черноморский флот за сутки уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 8 июня в Минобороны РФ.

Кроме того, в зоне спецоперации за сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8, а также уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.

Накануне уничтожение безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря попало на видео. Сообщается, что катер был атакован из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота.