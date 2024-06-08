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08:58, 8 июня 2024Забота о себе

Нутрициолог рассказала россиянам о причинах появления целлюлита

Нутрициолог Стародубцева: целлюлит появляется из-за сладкого и мучного

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Целлюлит может появиться у человека из-за неправильного питания. В частности, из-за частого употребления сладкого и мучного, рассказала диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева в беседе с «Пятым каналом».

«Целлюлит является признаком дисбаланса в организме. Причинами его возникновения могут быть нарушения в работе щитовидной железы: гипотиреоз, тиреотоксикоз, проблемы в работе почек», — отметила врач.

Стародубцева рассказала россиянам, что при борьбе с жировыми отложениями нужно обратить внимание на отток желчи. Массажи и прочие манипуляции проводить бесполезно, поскольку для избавления от целлюлита следует корректировать питание и наладить водный баланс.

Кроме того, желательно отказаться от мучного и сладкого, сладких газированных напитков, а также не злоупотреблять мясом, резюмировала врач.

Ранее врач-диетолог Олег Кривченков опроверг распространенное убеждение о вреде шоколада. Медик назвал заблуждением мнение о том, что шоколад вызывает ожирение.

При этом он уточнил, что полезным является горький шоколад. По словам Кривченкова, этот продукт не только не приводит к набору лишнего веса, но и способствует похудению.

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      Марина Совина
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