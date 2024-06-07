Россиянам развеяли миф о вреде шоколада

Врач-диетолог Кривченков заявил, что шоколад не приводит к ожирению

Врач-диетолог Олег Кривченков опроверг распространенное убеждение о вреде шоколада. Миф об этом популярном продукте он развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Кривченков назвал заблуждением мнение о том, что шоколад вызывает ожирение. «Я думаю, что этот миф связан с тем, что во многих видах шоколада много добавленного сахара, карамели, каких-то других веществ, которые повышают его калорийность, но при этом снижают его полезность», — объяснил он.

Диетолог заявил, что полезным является горький шоколад. По его словам, этот продукт не только не приводит к набору лишнего веса, но и способствует похудению.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин в программе «О самом главном» раскрыли неожиданную пользу черешни. Они отметили, что при употреблении этой ягоды уменьшается частота приступов подагры.