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09:30, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Раскрыта неожиданная польза черешни

Диетолог Макиша: черешня полезна людям, которые имеют избыточный вес

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыли неожиданную пользу черешни для людей с лишним весом. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин отметил, что, согласно одному из исследований, при употреблении ягоды уменьшается частота приступов подагры. По его словам, этот эффект объясняется тем, что черешня способна выводить из организма мочевую кислоту.

«Поэтому этот продукт очень полезен людям, которые имеют избыточный вес, потому что при ожирении мы очень часто наблюдаем повышение уровня мочевой кислоты», — добавила Макиша и подчеркнула, что черешней можно заменить десерт.

Ранее Макиша назвала безопасную дозу черешни. Специалист заявила, что в сутки можно съедать около 300-400 граммов ягод.

Перед этим сообщалось, что специалисты Роскачества дали советы по выбору черешни. Они порекомендовали обращать внимание на цвет плодов и состояние черенков.

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      Маргарита Щигарева
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