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09:18, 17 июня 2024Силовые структуры

Россиянин забил до смерти пытавшегося отравить его собаку соседа и получил срок

В Тюменской области россиянин забил пытавшегося отравить его собаку соседа

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тюменской области к десяти годам колонии строгого режима за избиение соседа до смерти из-за собаки приговорили местного жителя Николая Игнатова. Об этом в понедельник, 17 июня, со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона сообщает издание Ura.ru.

Как установил суд, осужденный сильно ударил соперника руками и ногами, в процессе тот упал и ударился затылком об асфальт — травма оказалась несовместимой с жизнью. Испугавшись содеянного, россиянин спрятал тело соседа в грунте погреба, но скрыть преступление не удалось. После задержания, он объяснял, что сосед пытался отравить его собаку, а в день конфликта первый напал на него и пса с ножом, вынудив прибегнуть к самообороне.

11 июня сообщалось, что в Бурятии юноша оформил кредит на девушку, забил ее кирпичом и сбросил в яму.

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      Владимир Седов
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