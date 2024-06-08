Россиянин забил до смерти пытавшегося отравить его собаку соседа и получил срок

В Тюменской области россиянин забил пытавшегося отравить его собаку соседа

В Тюменской области к десяти годам колонии строгого режима за избиение соседа до смерти из-за собаки приговорили местного жителя Николая Игнатова. Об этом в понедельник, 17 июня, со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона сообщает издание Ura.ru.

Как установил суд, осужденный сильно ударил соперника руками и ногами, в процессе тот упал и ударился затылком об асфальт — травма оказалась несовместимой с жизнью. Испугавшись содеянного, россиянин спрятал тело соседа в грунте погреба, но скрыть преступление не удалось. После задержания, он объяснял, что сосед пытался отравить его собаку, а в день конфликта первый напал на него и пса с ножом, вынудив прибегнуть к самообороне.

11 июня сообщалось, что в Бурятии юноша оформил кредит на девушку, забил ее кирпичом и сбросил в яму.