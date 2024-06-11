Россиянин оформил кредит на 19-летнюю девушку и забил ее кирпичом до смерти

В Бурятии юноша оформил кредит на девушку, убил ее кирпичом и сбросил в яму

В Бурятии арестовали 20-летнего юношу, оформившего кредит на 19-летнюю девушку и забившего ее кирпичом до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, трагедия произошла в Улан-Удэ. Молодой человек познакомился с потерпевшей и позвал ее на прогулку. Он взял ее телефон, через приложение оформил кредит и обналичил деньги. Затем он заманил новую знакомую в заброшенный гараж на улице Пугачева, избил камнем по голове и сбросил пострадавшую в овощную яму, закидав сверху мусором и похитив ее телефон. Девушка не выжила.

Россиянина задержали в соседнем регионе. Против него возбуждили дело по части 4 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего») УК РФ. Однако окончательная квалификация его действиям будет дана на основании оценки всех собранных доказательств.

Ранее стало известно, что в Москве прохожий избил беременную женщину после того, как та сделала ему замечание.