Россиянин избил беременную женщину после замечания

СК: в Москве прохожий избил беременную женщину после замечания

В Москве прохожий избил беременную женщину после того, как та сделала ему замечание. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

«В социальных медиа сообщается, что в Москве прохожий избил беременную после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес. Пострадавшую госпитализировали», — сообщили в СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Ход расследования взял на личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожий обозвал матрешкой 21-летнюю беременную и избил ее из-за черного наряда. Девушка в черном платье и платке стояла у выхода из станции метро «Домодедовская» вместе с матерью. Мимо них прошел мужчина и оскорбил горожанку в положении. Мать заступилась за дочь и посоветовала незнакомцу обзывать подобным образом свою жену.