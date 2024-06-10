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23:51, 10 июня 2024Силовые структуры

Россиянин избил беременную женщину после замечания

СК: в Москве прохожий избил беременную женщину после замечания

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Москве прохожий избил беременную женщину после того, как та сделала ему замечание. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

«В социальных медиа сообщается, что в Москве прохожий избил беременную после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес. Пострадавшую госпитализировали», — сообщили в СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Ход расследования взял на личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожий обозвал матрешкой 21-летнюю беременную и избил ее из-за черного наряда. Девушка в черном платье и платке стояла у выхода из станции метро «Домодедовская» вместе с матерью. Мимо них прошел мужчина и оскорбил горожанку в положении. Мать заступилась за дочь и посоветовала незнакомцу обзывать подобным образом свою жену.

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      Евгений Силаев
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