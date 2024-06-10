Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 10 июня 2024Россия

21-летнюю беременную москвичку обозвали матрешкой и избили из-за черного наряда

В Москве прохожий обозвал матрешкой беременную и избил ее из-за черного наряда

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве прохожий обозвал матрешкой 21-летнюю беременную и избил ее из-за черного наряда. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Девушка в черном платье и платке стояла у выхода со станции метро «Домодедовская» вместе с матерью. Мимо них прошел мужчина и оскорбил горожанку в положении. Мать заступилась за дочь и посоветовала незнакомцу обзывать подобным образом свою жену.

Обидчик ушел, но спустя некоторое время снова появился перед москвичками весь в крови. Он стал кричать, что на него якобы напали цыгане. В руках у незнакомца был металлический прут. Им он и начал избивать маму девушки и ее саму. Причем беременной мужчина нанес несколько ударов именно по животу.

Пострадавшую доставили в больницу в Коммунарку. Врачи отметили, что жизнь ребенка сейчас под угрозой — он перестал шевелиться.

Преследовал горожанок 63-летний мужчина, до этого проблем с законом он не имел. Оперативники уже его задержали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском мигрант избил беременную медработницу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

      В ЦБ заявили о пике перегрева экономики России

      В Москве представили распознающий пехоту дрон

      Баста поругался с сотрудниками ГАИ и ушел с концерта пешком

      В России заявили об опережающем развитии отечественного автопрома

      Беспилотник ВСУ уничтожен при попытке атаковать Россию

      Российским инвесторам предложили юаневые облигации

      21-летнюю беременную москвичку обозвали матрешкой и избили из-за черного наряда

      Россиянам перечислили вечно модные вещи

      Цены на жилье в Сочи и Крыму сравнили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше