21-летнюю беременную москвичку обозвали матрешкой и избили из-за черного наряда

В Москве прохожий обозвал матрешкой беременную и избил ее из-за черного наряда

В Москве прохожий обозвал матрешкой 21-летнюю беременную и избил ее из-за черного наряда. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Девушка в черном платье и платке стояла у выхода со станции метро «Домодедовская» вместе с матерью. Мимо них прошел мужчина и оскорбил горожанку в положении. Мать заступилась за дочь и посоветовала незнакомцу обзывать подобным образом свою жену.

Обидчик ушел, но спустя некоторое время снова появился перед москвичками весь в крови. Он стал кричать, что на него якобы напали цыгане. В руках у незнакомца был металлический прут. Им он и начал избивать маму девушки и ее саму. Причем беременной мужчина нанес несколько ударов именно по животу.

Пострадавшую доставили в больницу в Коммунарку. Врачи отметили, что жизнь ребенка сейчас под угрозой — он перестал шевелиться.

Преследовал горожанок 63-летний мужчина, до этого проблем с законом он не имел. Оперативники уже его задержали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском мигрант избил беременную медработницу.