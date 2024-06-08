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20:56, 8 июня 2024Из жизни

Школьную охранницу арестовали за употребление наркотиков с учениками

В США школьная охранница употребляла марихуану с учениками и была арестована
Kiara Lee

Kiara Lee. Фото: Delaware County District Attorney’s Office

В штате Пенсильвания, США, школьную охранницу арестовали за употребление наркотиков с учениками и раздачу им вейпов. Об этом пишет NBC Philadelphia.

26-летнюю Киару Ли обвинили в том, что она распространяла среди школьников вейпы и вещества, содержащие марихуану. Один из учеников рассказал, что неоднократно видел, как девушка передавала это учащимся средней школы на переходе. Выяснилось, что там же Ли употребляла со школьниками наркотики.

Кроме того, охранница вела с одним из своих «клиентов» переписку. В ней Ли и студент рассказывали друг другу, какие ощущения они испытали, находясь под воздействием наркотических веществ. Полицейские арестовали охранницу, основываясь на показаниях свидетелей.

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Сумма залога в 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей) оказалась для Ли неподъемной, поэтому она остается под стражей. Шеф местного полицейского отдела, комментируя дело девушки, отметил, что охранники не должны распространять наркотики, в том числе и легкие. По его словам, их главная обязанность — заботиться о безопасности детей.

Ранее сообщалось, что в США студенты подружились с охранником колледжа и оплатили ему поездку к семье. Мужчина не видел родственников 11 лет и был по-настоящему рад поступку учащихся.

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      Юлия Юткина
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