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11:44, 8 июня 2024Силовые структуры

СК России возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Херсонской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсонской области. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 7 июня украинские войска открыли огонь по селу Садовое в Херсонской области. Удар был нанесен по магазину, в котором в это время находились мирные граждане — посетители и сотрудники.

«По имеющимся на данный момент сведениям, вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки на объект гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения», — уточнили в пресс-службе СК РФ.

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      Екатерина Грищенко
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