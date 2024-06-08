Смерч прошел по российскому региону и попал на видео

Смерч повредил два автомобиля в Абзелиловском районе Башкирии

По Абзелиловскому району Республики Башкортостан прошел смерч. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как смерч опускается в центр населенного пункта в российском регионе, поднимает вокруг себя вихрь пыли, а потом начинает рвать электропровода, идущие к домам.

Как пишет Mash Batash, стихия бушевала около десяти минут. За это время, помимо порванных проводов, были повалены столбы и дорожные знаки. Кроме того, смерч повредил два автомобиля.

В пятницу, 7 июня, сообщалось, что по селу Бердюжье в Тюменской области прошел смерч, который вырвал дорожные знаки, столбы, незакрепленные конструкции, а также сорвал кровлю с домов и едва не добрался до местной электростанции. По словам жителей Бердюжья, в последний раз они видели подобное погодное явление десять лет назад.