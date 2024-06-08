Спасательные работы в обстрелянном ВСУ селе Херсонской области приостановили

Спасательные работы в селе Садовом приостановили из угрозы атаки БПЛА

Спасательные работы в селе Садовом Херсонской области, обстрелянном Вооруженными силами Украины (ВСУ), приостановлены из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Вечером в пятницу, 7 июня, ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. По последним данным, погибли 22 человека, еще 15 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) России заявил, что устанавливает обстоятельства атаки.

