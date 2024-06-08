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12:34, 8 июня 2024Россия

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска

Двое пострадавших при обстреле ВСУ Луганска находятся в крайне тяжелом состоянии

Фото: Михаил Кириллов / Лента.ру

Два человека, пострадавших в результате обстрела Луганска вооруженными силами Украины (ВСУ), находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказали в правительстве Луганской народной республики (ЛНР).

По словам первого замминистра здравоохранения региона Олега Валиева, состояние 16 взрослых и двоих детей, пострадавших в результате атаки, оценивается как легкое. Еще 30 человек, из которых двое детей, пребывают в среднетяжелом состоянии.

«Дети находятся в республиканской детской больнице. Одному из них вчера проведена операция. Острый синтез проведен. По обоим детям проведена телемедицинская консультация с московской клиникой», — пояснил он.

Состояние семи человек оценивают как тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил руководитель ГУ МЧС РФ по республике Евгений Кацавалов, к ликвидации последствий обстрела ВСУ привлекли 116 специалистов и 30 единиц техники. Аварийно-спасательные работы на месте частичного обрушения дома велись всю ночь.

Луганск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ в пятницу, 7 июня. По словам корреспондента «Ленты.ру», перед обрушением подъезда в городе произошла серия взрывов. По предварительным данным, украинская армия выпустила не менее шести американских баллистических ракет ATACMS.

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      Вячеслав Агапов
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