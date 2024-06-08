Торнадо в российском регионе попал на видео

В Челябинской области и Башкирии прошел торнадо

В Челябинской области и Башкирии прошел торнадо. Кадрами вихря, который захватил Агаповский район в Челябинской области, Абзелиловский район в Башкирии и деревню под Магнитогорском, поделились очевидцы, проживающие в регионе.

«Первый раз вижу торнадо. Видно, как крутится, все собирает. Лошади бегут, все бегут. А там вообще темно, я даже дорогу не вижу», — рассказывает автор видео, в кадр которого попал ураган.

По данным МЧС Башкортостана, за 10 минут буйства стихии у села Целинного снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на заправке, а также оказались повреждены линии электропередач, два автомобиля и дорожные знаки.

Ранее жители Подмосковья приняли огромный черный столб в небе за смерч. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть взмывающий в небо столб — аналогичное природное явление также наблюдалось 11 мая. Пользователи соцсетей предположили, что смерч в нетипичной местности возник из-за изменения климата.