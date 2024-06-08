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10:56, 8 июня 2024Экономика

Траты Евросоюза на замещение российского газа оценили

Сечин: за два года Евросоюз потратил на замещение газа из России более $630 млрд

Фото: Lisi Niesner / Reuters

С 2021 по 2023 год Евросоюз потратил на замещение российского газа более 630 миллиардов долларов. Траты региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценил глава «Роснефти» Игорь Сечин, его цитирует канал «Вести».

По словам топ-менеджера, за два года ЕС потратил почти столько же, сколько за восемь лет на покупку российского топлива.

Выступая на форуме, Сечин заявил, что объявленная западными странами программа энергетического перехода фактически является необъявленными санкциями почти для 90 процентов населения Земли. Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни, а рост ее потребления означает доступ к благам цивилизации. Без надежных поставок нефти и газа невозможно преодоление энергетического неравенства, подчеркнул он.

Ранее обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что Россия использует ПМЭФ, чтобы сформировать новые связи с рядом стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также для укрепления сотрудничества с покупателями российской нефти и газа из Восточной Европы, Словакии и Венгрии. Элиатт отметила, что Запад раздражает тот факт, что Россия сумела приспособить экономику к новой действительности с санкциями и торговыми ограничениями, включая нефтегазовый сектор.

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      Вячеслав Агапов
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