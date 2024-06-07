CNBC: ПМЭФ позволит России установить новые связи с незападными странами

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) позволит России сформировать новые связи с незападными странами. Об этом пишет обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

По ее словам, Москва использует форум для формирования новых связей с рядом стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также для укрепления сотрудничества с покупателями российской нефти и газа из Восточной Европы, Словакии и Венгрии.

Элиатт отметила, что Запад раздражает тот факт, что Россия сумела приспособить экономику к новой действительности с санкциями и торговыми ограничениями, включая нефтегазовый сектор. Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), российская экономика будет расти быстрее экономик всех развитых стран.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик на полях ПМЭФ заявил, что у представителей Запада был план разделить Россию на пять отдельных частей по примеру Югославии, но у них ничего не вышло.

