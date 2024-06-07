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09:29, 7 июня 2024Мир

Додик раскрыл план Запада по расчленению России

Додик: у Запада был план разделить Россию на пять отдельных частей
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Dado Ruvic / Reuters

У представителей Запада был план разделить Россию на пять отдельных частей по примеру Югославии, но у них не вышло. Об этом на полях ПМЭФ ТАСС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию. Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — рассказал он.

По мнению Додика, западный план «не сыграл» благодаря внешней политике президента России Владимира Путина, который «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за российские интересы».

Ранее политик заявил, что референдум о независимости Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, состоится, его даты будут определены позже. По словам президента республики, подготовка к референдуму и его согласование «требует времени». При этом он выразил уверенность, что в настоящее время уже существует «достаточно исторической, в целом цивилизационной зрелости и понимания, что это должно произойти и произойдет».

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      Виктория Кондратьева
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