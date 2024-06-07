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08:46, 7 июня 2024Мир

Додик анонсировал референдум о независимости Республики Сербской

Додик: референдум о независимости РС состоится, даты будут определены позже
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Референдум о независимости Республики Сербской (РС), входящей в состав Боснии и Герцеговины, состоится, его даты будут определены позже. Об этом объявил президент РС Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен. Необходимо провести много исследований, завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас есть еще две стороны в этом вопросе», — заявил Додик.

По словам президента республики, подготовка к референдуму и его согласование «требует времени».

При этом Додик выразил уверенность, что в настоящее время уже существует «достаточно исторической, в целом цивилизационной зрелости и понимания, что это должно произойти и произойдет».

Дальнейшее пребывание РС в составе Боснии и Герцеговины Додик назвал «синонимом потери времени и возможностей» и призвал «как можно скорее осуществить то, что мы хотим».

Ранее Додик встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума.

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