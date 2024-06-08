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16:14, 8 июня 2024Россия

Уральская компания пообещала миллионы за сбитые самолеты ВСУ

Уральская «Форэс» пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Уральской компания «Форэс» пообещала выплатить премию в 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16. Об этом со ссылкой на генерального директора компании Сергея Шмотьева сообщает ТАСС.

Производитель оборудования для нефтяной добычи пообещал платить не только за уничтожение самолетов, которые планируют передавать ВСУ Нидерланды, но и за танки, поставленные странами Запада Украине.

«Мы за первый танк заплатили 5 миллионов рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые уничтожают танки, доходит», — заверил Шмотьев.

По словам руководителя компании, производитель направил на улучшение материально-технической базы учебных частей, формирование гуманитарных грузов и поощрение отличившихся бойцов 216,4 миллиона рублей.

По данным Politico, Украина может получить более 60 истребителей F-16 американского производства уже этим летом. Отправить технику планируют Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия. При этом Украина требует от США и других стран активизировать программу подготовки украинских летчиков к боевому применению F-16.

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      Вячеслав Агапов
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