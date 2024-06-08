В ДНР рассказали о вынужденных шагах ВСУ из-за наступления России под Харьковом

Пушилин: ВСУ балансируют и перекидывают резервы из-за растянувшейся линии фронта

Растягивание линии фронта в связи с наступлением российских военных под Харьковом вынудило Вооруженные силы Украины (ВСУ) на непростые решения. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Безусловно, это повлияло, потому что линия фронта растянулась и противнику необходимо здесь балансировать и перекидывать резервы, которых недостаточно в полной мере. И здесь, конечно, принимаются противником непростые решения», — рассказал Пушилин.

Глава республики также прокомментировал ситуацию на передовой в ДНР. Он объяснил, что растягивание линии фронта внесло коррективы в действия украинских бойцов, однако говорить, что российским войскам стало гораздо легче продвигаться «было бы забеганием вперед».

Как ранее отмечал Пушилин, ВСУ активизировали обстрелы территории Донецкой народной республики из дальнобойного оружия. Он также обратил внимание на «деградацию в плане поведенческих реакций» со стороны Запада, который разрешил Киеву бить по России иностранным оружием.