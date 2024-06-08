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08:11, 8 июня 2024Бывший СССР

ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием

Пушилин: украинские войска активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием
Денис Пушилин

Денис Пушилин. ото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

ВСУ активизировали обстрелы территории ДНР из дальнобойного оружия после освобождения российскими войсками Авдеевки. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«После освобождения Авдеевки, когда у противника минимизированы шансы на применение артиллерии, противник перешел к применению дальнобойного вооружения по территории республики. Такое мы фиксируем, к сожалению», — подчеркнул Пушилин.

Комментируя данное Западом ВСУ разрешение бить по России иностранным оружием, глава ДНР подчеркнул «деградацию в плане поведенческих реакций со стороны западных стран на те или иные события в рамках данного конфликта».

По словам Пушилина, сейчас наблюдается некоторая эскалация, она инициирована странами Запада в частности.

Накануне Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины обстреливают Луганск американскими ракетами ATACMS. Глава ДНР также обратил внимание, что город находится на достаточно большом расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, на этой неделе Пушилин рассказывал, что российские войска имеют определенные успехи на авдеевском направлении и в направлении поселка Очеретино в ДНР.

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      Марина Совина
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