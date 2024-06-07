Пушилин заявил об обстреле Луганска американскими ракетами ATACMS

Пушилин: ВСУ обстреливают Луганск американскими ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Луганск американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает «Абзац».

Он обратил внимание, что город находится на достаточно большом расстоянии от линии боевого соприкосновения. Как отметил Пушилин, ВСУ давно не наносили ударов по Луганску. «Сейчас ракеты из новых поставок — ракеты ATACMS — по той информации, которая у меня есть, используются сейчас против Луганска — против жилых кварталов», — сообщил глава ДНР.

Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили о 35 пострадавших.