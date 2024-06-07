Число пострадавших при обстреле Луганска выросло

Глава Минздрава ЛНР: число пострадавших при обстреле Луганска ВСУ выросло до 35

Число пострадавших при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины выросло до 35. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, передает правительство региона в Telegram.

Она также уточнила, что в числе пострадавших оказались трое детей 16, 15 и 8 лет. «Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести», — рассказала министр.

В пятницу, 7 июня, в результате атаки украинских военных в Луганске обрушился подъезд жилого дома. В результате взрыва были повреждены три многоэтажных дома, включая 15-этажное здание.

Ранее Пащенко сообщала, что при обстреле ВСУ столицы ЛНР пострадали 22 человека. Тогда было известно о ранении двух несовершеннолетних.