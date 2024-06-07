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13:52, 7 июня 2024Бывший СССР

Число пострадавших при обстреле Луганска выросло

Глава Минздрава ЛНР: число пострадавших при обстреле Луганска ВСУ выросло до 35

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Число пострадавших при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины выросло до 35. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, передает правительство региона в Telegram.

Она также уточнила, что в числе пострадавших оказались трое детей 16, 15 и 8 лет. «Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести», — рассказала министр.

В пятницу, 7 июня, в результате атаки украинских военных в Луганске обрушился подъезд жилого дома. В результате взрыва были повреждены три многоэтажных дома, включая 15-этажное здание.

Ранее Пащенко сообщала, что при обстреле ВСУ столицы ЛНР пострадали 22 человека. Тогда было известно о ранении двух несовершеннолетних.

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      Александр Курбатов
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