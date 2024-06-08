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05:00, 8 июня 2024Мир

В ФРГ заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции опасными химикатами

В бундестаге заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции химикатами

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Члены бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявили, что поставляемая Киевом продукция не соответствует санитарным требованиям Евросоюза (ЕС) и загрязнена опасными химикатами. Об этом говорится в обращении депутатов к правительству ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

С обращением выступили депутаты Андреас Блек, Райнер Крафт, Томас Эрхорн, Юрген Браун и Франк Ринк от имени фракции АдГ. В письме они подчеркнули, что загрязнение украинских поставок связано с использованием запрещенных в ЕС химических изделий.

«Производство продуктов питания и кормов в Украине не соответствует тем же санитарным и экологическим требованиям, что и в странах ЕС. (...) Средства защиты растений, которые давно запрещены в Европейском Союзе, продолжают использоваться на Украине. Украина является одним из крупнейших в мире импортеров этих химикатов. Из-за высоких цен на фирменные средства защиты растений часто используются контрафактные или иностранные пестициды с неизвестным химическим составом и свойствами», — пишут авторы письма.

В некоторых европейских странах (Польша, Словакия, Венгрия) импорт зерна из Украины был приостановлен из-за загрязнения микотоксинами и средствами защиты растений. 1500 тонн пшеницы, ввезенной в Словакию, были загрязнены хлорпирифосом, который запрещен в странах ЕС с 2020 года. (...) Польские органы здравоохранения также обнаружили хлорпирифос в импортируемой из Украины пшенице. (...) Польские власти неоднократно информировали ЕС об обнаружении запрещенных в ЕС пестицидов в продуктах питания, ввозимых из Украины, а также сальмонеллы в кукурузе и зерновом печенье и кадмия в горохе

члены бундестага от «Альтернативы для Германи»текст обращения к правительству

По их словам, в Германии в молоке коров, которых кормили зерном, импортированным из Украины, были обнаружены афлатоксины — смертельно опасные микотоксины, которые вырабатываются плесенью. Более того, они уточняют, что некоторые сельскохозяйственные угодья все еще загрязнены стронцием-90 в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

«Продолжающиеся военные действия на территории Украины также привели к крупномасштабному загрязнению сельскохозяйственных земель. Особенно это касается наиболее плодородных районов Украины на востоке и юге страны. Тяжелые металлы и химические вещества из сгоревших зданий и инфраструктуры, топливо и химические остатки от ракет и боеприпасов просочились в почву. Как тяжелые металлы, так и радиоактивные вещества поглощаются корнями растений и, таким образом, попадают в пищевую цепочку», — добавили они.

В марте член парламента Франции Александр Сабату рассказал, что поставки курицы и зерна с Украины создают «смертельный риск» для французского агропромышленного сектора. Депутат отмечал, что украинская курица «наводняет» французский рынок, потому что продается по крайне низкой цене: в 2-3 раза дешевле, чем французская курица.

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«Эта разница в ценах является прямым результатом различий в правилах и стандартах: принято импортировать украинскую продукцию, которая не соответствует ни одному из санитарных или экологических стандартов, установленных ЕС, в то время как Франция налагает драконовские обязательства на своих фермеров и сознательно соглашается подвергнуть их недобросовестной конкуренции со стороны Украины», — писал депутат в обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марку Фено.

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      Кирилл Садовский
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