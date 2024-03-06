Во Франции рассказали о «смертельном риске» из-за Украины

В парламенте Франции призвали прекратить беспошлинный импорт товаров с Украины

Член парламента Франции Александр Сабату рассказал, что поставки курицы и зерна с Украины создают «смертельный риск» для французского агропромышленного сектора. В своем обращении к правительству страну, текст которого изучила «Лента.ру», депутат призвал прекратить беспошлинный импорт украинских товаров.

«Господин Александр Сабату спрашивает господина министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марка Фено] о последствиях импорта сельскохозяйственной продукции из Украины для сельского хозяйства Франции: исчезновение правил, регулирующих торговлю с Украиной, представляет смертельный риск для части национального аграрного сектора, поскольку ставит французских фермеров в ситуацию недобросовестной конкуренции с украинским производством», — говорится в письме Сабату.

Он подчеркивает, что за год украинский импорт во Францию вырос на 74%. По словам депутата, украинская курица «наводняет» французский рынок, потому что продается по крайне низкой цене: в 2-3 раза дешевле, чем французская курица. Сабату обращает внимание, что «такая же абсурдная ситуация наблюдается в зерновом секторе, который испытывает серьезные трудности из-за импорта украинского зерна».

Эта разница в ценах является прямым результатом различий в правилах и стандартах: принято импортировать украинскую продукцию, которая не соответствует ни одному из санитарных или экологических стандартов, установленных ЕС, в то время как Франция налагает драконовские обязательства на своих фермеров и сознательно соглашается подвергнуть их недобросовестной конкуренции со стороны Украины Александр Сабату член парламента Франции

В связи с перечисленными факторами автор обращения спрашивает у главы Минсельхоза Франции, намерен ли он внедрить протекционистские меры для защиты французских фермеров.

«Он (Сабату — прим. «Ленты.ру») спрашивает, планирует ли он (Фено — прим. «Ленты.ру») принять надлежащие меры для защиты французского рынка от этой недобросовестной конкуренции: активировать защитную оговорку, чтобы прекратить импорт с Украины без таможенных пошлин и квот и восстановить строгие импортные квоты для Украины», — пишет парламентарий.

Мы не можем распространять стандарты и ограничения на французских фермеров и в то же время импортировать продукцию, которая не подлежит никакому регулированию. Выбор в пользу развития качественного и экологически чистого сельского хозяйства не может не сопровождаться протекционистскими мерами Александр Сабату член парламента Франции

В начале февраля сообщалось, что фермеры из разных стран Евросоюза начали проводить акции протеста. Одними из первых забастовали французские аграрии — они перекрыли доступ грузовым автомобилям к переправе через Ла-Манш и стали блокировать автотрассы вокруг Парижа.

Спустя несколько дней производители из других государств выехали на улицы Брюсселя возле учреждений ЕС перед саммитом лидеров стран-членов объединения. Бельгийские фермеры поддержали волну протестов фермеров во Франции и по всей Европе против новых правил регулирования и планов по сокращению субсидий Евросоюза.