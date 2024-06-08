Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 8 июня 2024Россия

В Госдуме вступились за обвиненного в дезертирстве участника СВО

Депутат Хинштейн обратится в военную прокуратуру по «дезертирству» участника СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заявил, что обратится в военную прокуратуру по делу участника специальной военной операции (СВО), которого обвиняют в дезертирстве. Об этом парламентарий сообщил в Telegram.

Речь идет о военном из Сызрани, против которого возбудили уголовное дело по статье о дезертирстве. Журналисты сообщали, что военный находился в официальном отпуске по рождению ребенка и вернулся в зону СВО по первому приказу. Через неделю назначен суд по этому делу.

«Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества в уголовника», — написал депутат.

Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы контрактника за дезертирство и избиение до смерти знакомого. Бывший военный признан виновным по статьям 337 («Самовольное оставление места службы») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал пособником террористов потребовавшую его ареста организацию

      Войска США начали покидать Нигер

      МИД оценил лишение Федерации шахмат России членства в ФИДЕ

      В Совфеде оценили намерение Киева взыскать ущерб с России за Каховскую ГЭС

      В США оценили вероятность удара Россией ядерным оружием по Великобритании

      По Земле ударили тяжелые частицы от Солнца

      В Москве появятся новые центры женского здоровья

      Командир ВСУ рассказал о «лакмусовой бумажке» усталости украинцев от войны

      Бывший кубанский чиновник стал замглавы Минпромторга

      В Госдуме вступились за обвиненного в дезертирстве участника СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше