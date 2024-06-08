В Херсонской области рассказали о создании глубокоэшелонированной системы ПВО

Сальдо: в Херсонской области создается глубокоэшелонированная система ПВО

В Херсонской области для защиты от украинских ракетных атак создается глубокоэшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Она делается таким образом, о котором противник даже не догадывается. Если они (Вооруженные силы Украины, ВСУ — прим. «Ленты.ру») думают, что они в одну или две РЛС (радиолокационные станции — прим. «Ленты.ру») попали и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они еще даже не понимают, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам», — уточнил Сальдо.

Глава региона отметил, что создающаяся система обороны будет состоять из нескольких слоев, которые эффективно работают не только на земле. Губернатор Херсонской области выразил уверенность, что активное использование Западом на Украине таких ракет, как Storm Shadow и ATACMS, ничем не поможет ВСУ и «Россия не отступит никогда».

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что из-за наступления России на харьковском направлении ВСУ вынуждены принимать непростые решения. По его словам, украинским военным в условиях растянувшейся линии фронта приходится балансировать и перебрасывать резервы, которых недостаточно.