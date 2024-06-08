«Фонтанка»: в результате ДТП с КамАЗом под Петербургом пострадали пять человек

В Ленинградской области КАМАЗ столкнулся с пассажирским автобусом у железнодорожной станции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ГУ МВД по Петербургу, инцидент произошел на трассе Сосновый Бор — Петербург на перекрестке Красная Горка. Уточняется, ДТП произошло по вине водителя КамАЗа. Грузовой автомобиль поворачивал со встречного направления налево и не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной дороге прямо.

Портал 47News сообщает, что в салоне автобуса было 15 пассажиров. Всего травмы получили пятеро из них. Двое были госпитализированы, троим помощь оказали на месте — они пострадали несильно.

В июне в Могочинском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников. По предварительной информации, в результате аварии пострадали 19 человек.