В Ленинградской области КАМАЗ столкнулся с пассажирским автобусом у железнодорожной станции. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным ГУ МВД по Петербургу, инцидент произошел на трассе Сосновый Бор — Петербург на перекрестке Красная Горка. Уточняется, ДТП произошло по вине водителя КамАЗа. Грузовой автомобиль поворачивал со встречного направления налево и не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной дороге прямо.
Портал 47News сообщает, что в салоне автобуса было 15 пассажиров. Всего травмы получили пятеро из них. Двое были госпитализированы, троим помощь оказали на месте — они пострадали несильно.
В июне в Могочинском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников. По предварительной информации, в результате аварии пострадали 19 человек.