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22:44, 8 июня 2024Мир

В МИД Ирана оценили ход расследования гибели президента Раиси

В МИД Ирана заявили, что расследование авиакатастрофы с Раиси продолжается
Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Расследование авиакатастрофы, которая привела к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, продолжается, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери в интервью телеканалу CNN Türk.

«Как вы знаете, после этого трагического инцидента Генеральный штаб назначил экспертную техническую комиссию для расследования этого инцидента и аварии. Эта комиссия представила общественности два отчета, и расследование все еще продолжается», — сказал он.

Багери также отметил, что, когда в Иране сталкиваются с такими трагическими событиями, национальная солидарность и единство в стране становятся только сильнее.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

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      Сергей Грехов
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