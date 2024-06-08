В МИД Ирана оценили ход расследования гибели президента Раиси

В МИД Ирана заявили, что расследование авиакатастрофы с Раиси продолжается

Расследование авиакатастрофы, которая привела к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, продолжается, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери в интервью телеканалу CNN Türk.

«Как вы знаете, после этого трагического инцидента Генеральный штаб назначил экспертную техническую комиссию для расследования этого инцидента и аварии. Эта комиссия представила общественности два отчета, и расследование все еще продолжается», — сказал он.

Багери также отметил, что, когда в Иране сталкиваются с такими трагическими событиями, национальная солидарность и единство в стране становятся только сильнее.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.