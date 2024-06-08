В России задумали повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС

Минстрой России предложил повысить выплаты гражданам на ремонт жилья при ЧС

Минстрой России выдвинул инициативу повысить стоимость капитального ремонта помещений, которые были повреждены в результате чрезвычайной ситуации, до 10 тысяч рублей за один квадратный метр. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что среднее значение площади жилья, предоставляемого в рамках работы по оказанию социальной поддержки граждан, составляет 18 квадратных метров на одного человека.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал запретить российским застройщикам захотели запретить использовать дешевые материалы при отделке квартир в новостройках. По его словам, в данный момент на рынке недвижимости есть большое количество предложений о покупке жилья в новостройках с отделкой.