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02:58, 8 июня 2024Экономика

В России задумали повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС

Минстрой России предложил повысить выплаты гражданам на ремонт жилья при ЧС

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минстрой России выдвинул инициативу повысить стоимость капитального ремонта помещений, которые были повреждены в результате чрезвычайной ситуации, до 10 тысяч рублей за один квадратный метр. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что среднее значение площади жилья, предоставляемого в рамках работы по оказанию социальной поддержки граждан, составляет 18 квадратных метров на одного человека.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал запретить российским застройщикам захотели запретить использовать дешевые материалы при отделке квартир в новостройках. По его словам, в данный момент на рынке недвижимости есть большое количество предложений о покупке жилья в новостройках с отделкой.

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      Марина Совина
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