В российском аэропорту столкнулись два самолета

В Пулково бизнес-джет столкнулся с лайнером Sukhoi Superjet во время буксировки

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково бизнес-джет компании «Лукойл» столкнулся с самолетом авиакомпании «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что самолет Sukhoi Superjet 100 получил повреждения нижней кромки левого полукрыла в результате столкновения на стоянке с бортом сторонней компании. «Самолет отстранен от полетов. Проводится расследование произошедшего случая», — заявили в пресс-службе Пулково.

По данным «Фонтанки», вторым участником происшествия стал бизнес-джет компании «Лукойл-Авиа». Два самолета столкнулись во время буксировки последнего около 20:45 в пятницу, 7 июня. По предварительным данным, бизнес-джет зацепил лайнер «России» законцовкой крыла.

Ранее сообщалось, что два пассажирских самолета столкнулись в лондонском аэропорту Хитроу. Во время буксировки лайнер Virgin Atlantic на небольшой скорости врезался в Airbus A350 авиакомпании British Airways.