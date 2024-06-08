The Nation призвал Байдена как можно быстрее прекратить конфликт на Украине

Президенту США Джо Байдену следует найти способы урегулирования украинского конфликта в ближайшее время. Об этом написало издание The Nation.

Авторы материала раскрыли ошибку американских властей на Украине и отнесли к ней «вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России». По их мнению, это решение стало трагическим и дорогостоящим.

«И ради украинского народа администрации (президента США Джо — прим. «Ленты.ру») Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее», — призвали в материале.

В публикации отмечается, что сейчас Россия обладает более крупной и боеспособной армией, чем в начале кризиса. При этом Киев все глубже погружается в пропасть. По мнению журналистов, Вашингтону следует не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Байден раскрыл свои опасения в случае поражения Украины. Он заявил о боязни того, что Европа начнет проводить более самостоятельную политику.