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19:09, 4 июня 2024Мир

Байден раскрыл свои опасения в случае поражения Украины

Байден заявил, что боится большей самостоятельности Европы при поражении Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден раскрыл свои опасения в случае поражения Украины, передает издание Time. Он заявил о боязни того, что Европа начнет проводить более самостоятельную политику.

«Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России соберутся вести себя самостоятельно», — сказал Байден, говоря о странах «от Балкан и Белоруссии».

По словам Байдена, он не может позволить пасть НАТО, чтобы страны Восточной Европы не перестали согласовывать свою политику с США, позволив России выстраивать свою сферу влияния.

Ранее Байден рассказал о своем прошлом на Украине. Он рассказал, что, будучи сенатором и вице-президентом, провел там месяц. За это время он узнал о серьезной коррупции в стране.

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      Александра Д Борисова
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