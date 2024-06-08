В США заявили о желании Украины вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт

Миршаймер: Украина хочет вторгнуться в Россию и вовлечь НАТО в конфликт

Украина хочет вторгнуться в Россию и вовлечь НАТО в конфликт. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Исследователь считает, что украинцы очень заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО в борьбу. «В эти дни можно услышать много разговоров о том, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают», — говорит он. Однако Миршаймер не думает, что даже это повлияет на ход конфликта.

Профессор уточнил, что администрация Байдена приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации этого конфликта до такой степени.

Ранее Миршаймер назвал нейтралитет Украины и ее отказ от членства в НАТО условием мира и завершения конфликта. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо дать понять украинскому руководству, что они неспособны обеспечить военные потребности и возврат утраченных территорий.