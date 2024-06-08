В Турции обозначили срок возобновления торговли с Израилем

Минторг Турции: торговля с Израилем не начнется до прекращения огня в Газе

В Турции заявили, что торговля с Израилем не возобновится, пока в секторе Газа не наступит постоянное прекращение огня. Такой срок обозначил глава Минторга Турции Омер Болат, передает телеканал 24TV.

Спикер отметил, что решение о полной остановке торговли было принято 2 мая и его цель заключалась в том, чтобы Израиль как можно скорее согласился на прекращение огня, и началось восстановление Газы и доставка в регион продуктов питания и медицинской помощи.

При этом Болат добавил, что торговля с Палестиной продолжается и Турция делает все возможное, чтобы палестинская экономика понесла минимум потерь.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резких выражениях призвал остановить действия Израиля в Газе. Он заявил, что пока западные страны поддерживают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, резню в Палестине прекратить невозможно.