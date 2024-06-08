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12:44, 8 июня 2024Мир

Захарова предложила ООН призвать к диалогу другие ядерные державы

Захарова: Гутеррешу стоит призвать к диалогу тех, кто от него отказался

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу стоит призвать к диалогу те страны, которые от него отказались, так как Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Возможно, господину Гутеррешу стоило бы призвать к диалогу тех, кто от него намерено отказался и мало того, еще другим запрещает вести этот диалог. Потому что Соединенные Штаты не просто отказались сами, они заставляют другие страны отказываться от переговоров», — сказала она.

По словам дипломата, не Россия обрывала энергетические связи и сворачивала диалоговые платформы. Она также подчеркнула, что Москва всегда декларировала, что даже в самых сложных ситуациях есть место для диалога и смысла призывать Кремль к диалогу нет, так как российская сторона от него никогда не отказывалась.

Ранее генсек ООН призвал ядерные державы возобновить диалог. По его словам, мировое сообщество должно отойти от «края ядерной пропасти».

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      Александр Курбатов
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