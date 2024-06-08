Зеленский раскрыл Байдену тайные подробности о боях в Харьковской области

Белый дом: Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Париже заявил, что готов раскрыть «некоторые подробности» о боях в Харьковской области. Об этом говорится в расшифровке беседы двух лидеров на сайте Белого дома.

При этом украинский лидер подчеркнул, что не хотел бы делиться информацией с представителями СМИ. «Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас», — заявил Зеленский.

После беседы глав государств на сайте украинского лидера появилась информация о том, политики обсудили важность усиления защиты Харьковской области.

7 июня Зеленский и Байден встретились во Франции, куда они прибыли на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

По итогам встречи Байден заявил о выделении Украине финансовой помощи в размере 225 миллионов долларов.