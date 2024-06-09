Алена Водонаева опубликовала фото топлес

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала фанатам фото и видео топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость отправилась на Бали, где в откровенном образе снялась, лежа на ступенях. Так, она позировала спиной к камере, примерив облегающую серебристую макси-юбку. При этом ведущая сняла топ от бикини и частично прикрыла руками обнаженную грудь.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Вообще не поняла смысла фото и видео», «Вот как так бессовестно...», «И тут старушку понесло», «Зарождающиеся нотки Волочковой», — заявили пользователи сети.

Ранее в июне ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова снялась обнаженной в ванне.