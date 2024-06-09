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18:15, 9 июня 2024Ценности

Бывшая жена Сергея Шнурова снялась обнаженной в ванне

Фото: @matilda.shnurova

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова снялась обнаженной. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя бизнесвумен отправилась в поездку в каньон Топанга, США. Ее запечатлели во время отдыха в расположенной у окна ванне, где плавали бутоны цветов.

Так, бывшая жена музыканта Сергея Шнурова на размещенных кадрах позировала голой с чашкой в руках. При этом она уложила волосы в объемный пучок, оставив распущенные пряди у лица, и надела на руку браслет.

В мае Матильда Шнурова также снялась без одежды, загорая на кушетке на веранде.

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      Карина Черных
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