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13:23, 9 июня 2024Россия

Армия России поразила пункты дислокации иностранных наемников в зоне СВО

Минобороны сообщило о поражении мест дислокации иностранных наемников в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Российские войска поразили пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, под ударом оказались операторы украинских беспилотников из элитного отряда «Птахи Мадяра».

Всего за сутки армия России с помощью дальнобойного оружия поразила 131 район сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ранее Минобороны рассказало о продвижении на недавно открытом новом направлении в зоне СВО — в Харьковской области. подразделения группировки войск «Север» поразили технику и живую силу противника в районе Гранова и Константиновки, а также отразили шесть контратак подразделений Вооруженных сил Украины.

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      Алан Босиков
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