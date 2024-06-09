Армия России поразила пункты дислокации иностранных наемников в зоне СВО

Минобороны сообщило о поражении мест дислокации иностранных наемников в зоне СВО

Российские войска поразили пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, под ударом оказались операторы украинских беспилотников из элитного отряда «Птахи Мадяра».

Всего за сутки армия России с помощью дальнобойного оружия поразила 131 район сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ранее Минобороны рассказало о продвижении на недавно открытом новом направлении в зоне СВО — в Харьковской области. подразделения группировки войск «Север» поразили технику и живую силу противника в районе Гранова и Константиновки, а также отразили шесть контратак подразделений Вооруженных сил Украины.