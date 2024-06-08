Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Харьковской области

Минобороны: подразделения группировки «Север» продвинулись в Харьковской области

Российские военные продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» поразили технику и живую силу 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районе Гранова и Константиновки. В Минобороны также рассказали об отражении российскими войсками шести контратак украинских штурмовых групп.

«Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру») "Буковель-AD"», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно о переброске ВСУ под Харьков мобилизованных солдат. По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, отсутствие необходимой подготовки у украинских бойцов видно по тому, как они стараются быстро сдаться в плен.